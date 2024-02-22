Ученые зафиксировали сразу две подряд вспышки на Солнце класса X Ирэн ОрлонскаяУчёные зафиксировали две мощные вспышки класса X на Солнце, которые вызвали сбои в радиосвязи, сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.