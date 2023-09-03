☭КОМПАС

51 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Сбили бы этот вертолет...и доказывать ничего не надо, т.к. он упал бы в Беларуси!Вооруженные до зу...
  • Владимир Елкин
    Наконец-то начинаем прозревать, что нам надо плевать на всех, кто мешает России развиваться! И в спорте - тоже!Наконец хоть кто-...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Насчет тачки, дачки и собачки - это здорово сказано! Браво! А то распустились...Наконец хоть кто-...

Вооруженные до зубов поляки ворвались на белорусскую территорию: Ответная реации Минска не заставила себя ждать

Вооруженные до зубов поляки ворвались на белорусскую территорию: Ответная реации Минска не заставила себя ждать

1 сентября польский Ми-24 нарушил государственную границу Беларуси и оказался в Гродненской области. Это нарушение быстро зафиксировали белорусские пограничники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Ну возмутились . И ? Почему не сбили над своей территорией ?
Ответить
6 час.
Галина Дьячина
сбивать надо..а не сопли жевать
Ответить
4 час.
Владимир Елкин
Сбили бы этот вертолет...и доказывать ничего не надо, т.к. он упал бы в Беларуси!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх