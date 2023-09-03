Вооруженные до зубов поляки ворвались на белорусскую территорию: Ответная реации Минска не заставила себя ждать

1 сентября польский Ми-24 нарушил государственную границу Беларуси и оказался в Гродненской области. Это нарушение быстро зафиксировали белорусские пограничники.
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