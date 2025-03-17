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Царьград

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Продажи водки в России упали на 5,1%, но ликеро-водочные изделия выросли.

Продажи водки в России упали на 5,1%, но ликеро-водочные изделия выросли.

Росалкогольтабакконтроль сообщает о падении розничных продаж водки в России на 5,1% в начале 2025 года, тогда как ликеро-водочная продукция выросла на 14,8%.

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