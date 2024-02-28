ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М у Хельсинки

Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования Eurofighter из-за обнаруженного к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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