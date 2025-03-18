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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюгарри о баннере фанатов «ПСЖ» про Рабьо: «Не могу смириться, что на трибунах так много невоспитанных людей. Не Аль-Хелайфи и «ПСЖ» рисовали баннеры, но на них лежит ответственность»

В матче 26-го тура Лиги 1 болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель», и его матери Вероник, которая также является его агентом.

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