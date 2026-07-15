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Царьград

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Георгий Асатрян: США не хватит ресурсов для блокады Ормузского пролива

Георгий Асатрян: США не хватит ресурсов для блокады Ормузского пролива

Георгий Асатрян из НИУ ВШЭ заявил, что США не хватит ресурсов для блокировки Ормузского пролива. Президент Трамп утверждает, что США контролируют пролив и должны взимать плату за проход судов, называя это «справедливым».

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