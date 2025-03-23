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Генералы и спецслужбы предали страну: Настал день, когда нужно сказать правду

Генералы и спецслужбы предали страну: Настал день, когда нужно сказать правду

Генералы и спецслужбы предали страну: настал день, когда нужно сказать правду. Военкор Олег Блохин в интервью "Первому русскому" рассказал, как сирийская верхушка предала своего экс-президента Башара Асада.

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Валерьян Смогловский
Путину. Даже. Киссинджер. Дал. Полный. Расклад. О. Его. Окружении. Кто. И. Что. И. Ничего. Как. Сидели. Так. Сидят. Только. Сидеть. Должны. На. Лубянке
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