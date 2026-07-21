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Нижегородская правда

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Автотуристический маршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина

Автотуристический маршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина

Новый автомобильный туристический маршрут планируют открыть к 650-летию Большого Мурашкина. Об этом стало известно во время визита в округ губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина.

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