Автотуристический маршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина

Новый автомобильный туристический маршрут планируют открыть к 650-летию Большого Мурашкина. Об этом стало известно во время визита в округ губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина.
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