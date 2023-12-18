NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ПОБЕГ ИЗ ЛАТВИИ В РОССИЮ: БЫВШИЙ ДЕПУТАТ РИЖСКОЙ ДУМЫ УСТРОИЛ ЦЕЛУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ Люди, которые оказались практически в заложниках в Латвии, Литве, Эстонии, без прав и перспектив, под угрозой уголовного преследования за малейшую поддержку России, вынуждены, порой рискуя жизнью, выбираться из прибалтийского концлагеря.