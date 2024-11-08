Полицейские в Хабаровском крае возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия, боеприпасов и растительного наркотика

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники ОМВД России по Вяземскому району задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении автомата, патронов и конопли.
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