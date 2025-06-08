Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательства

Перед путешествием за границу каждому русскому туристу не мешало бы изучить традиции страны, в которую он держит путь, ведь, оказывается, многие из часто употребляемых нами слов в других странах являются ругательствами, способными оскорбить чувства жителей зарубежных стран.
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