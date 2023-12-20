ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 20.12.2023

Задержанных за нападения на квартиры российских военкоров отпустили домой Олег Кравцов. Появились подробности об экстремистах, заливших монтажной пеной и измазавших экскрементами входные двери в военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге.