Можно лишиться дара речи: теперь в поездах это делать запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД Ольга ВайленкоРоссийские железные дороги (РЖД) ввели ряд новых правил и ограничений, которые существенно изменят привычки и поведение пассажиров на поездах дальнего следования.
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