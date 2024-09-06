Можно лишиться дара речи: теперь в поездах это делать запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД Ольга ВайленкоРоссийские железные дороги (РЖД) ввели ряд новых правил и ограничений, которые существенно изменят привычки и поведение пассажиров на поездах дальнего следования.