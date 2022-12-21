Путин создал спецгруппу с участием военкоров и авторов телеграм-каналов (ДОКУМЕНТ)

Президент России Владимир Путин вчера сформировал специальную рабочую группу, которая носит название «по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки», которая должна будет курировать действия органов власти, муниципалов и общественников.
Президент России Владимир Путин вчера сформировал специальную рабочую группу, которая носит название «по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки», которая должна будет курировать действия органов власти, муниципалов и общественников.
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