Эль-Ниньо,..., ..., ... Индустрия апокалипсисов

Кто-то еще думает, что новости про Эль-Ниньо, рекордную жару и триллионные ущербы — это жадность журналистов до цифр? Кто еще усмехается над их паникерскими заголовками, считая, что это очередные дешевые трюки для сбора кликов и продажи кондиционеров?.
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