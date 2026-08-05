Эль-Ниньо,..., ..., ... Индустрия апокалипсисов

Кто-то еще думает, что новости про Эль-Ниньо, рекордную жару и триллионные ущербы — это жадность журналистов до цифр? Кто еще усмехается над их паникерскими заголовками, считая, что это очередные дешевые трюки для сбора кликов и продажи кондиционеров?.