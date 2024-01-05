Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Она отметила поддержку со стороны президента природоохранных проектов Решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента в марте 2024 года поддержала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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