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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Она отметила поддержку со стороны президента природоохранных проектов Решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента в марте 2024 года поддержала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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