Олег Царёв: Думаете, это трубу прорвало? Нет

Думаете, это трубу прорвало? Нет. Это чистая питьевая вода, не имеющая отношения к водоканалу. Это так получается когда тает снег в Крыму на Ай Петри: по щелям в скалах и подземным пещерам вода стекает вниз и прорывается в виде фонтанов.