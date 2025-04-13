Олег Царёв: Думаете, это трубу прорвало? Нет

Думаете, это трубу прорвало? Нет. Это чистая питьевая вода, не имеющая отношения к водоканалу. Это так получается когда тает снег в Крыму на Ай Петри: по щелям в скалах и подземным пещерам вода стекает вниз и прорывается в виде фонтанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии