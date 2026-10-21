WSJ: Трамп готовится к «Ялте-2» - с главами России и Китая Редакционная коллегия The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором заявляет, что Трамп готовится к трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
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