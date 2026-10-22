Москвичей предупредили о мошенничестве с Пушкинской картой. Злоумышленники находят подростков и молодых людей в соцсетях или мессенджерах, вступают с ними в контакт, обещая быстрое и легкое получение средств, после чего исчезают с похищенными деньгами.
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