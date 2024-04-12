Глава МЧС России Куренков вновь прибыл в пострадавший от паводка Орск

Глава МЧС России Александр Куренков 12 апреля снова посетил пострадавший от паводка и прорыва дамбы Орск, чтобы оценить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.
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