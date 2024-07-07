"Законная цель". Россия готова объявить интернет-войну видеохостингу YouTube

Кто выиграет от закрытия американского видеохостинга и как далеко зайдет интернет-цензура Очередной "подарок" от американского видеохостинга YouTube получили некоторые российские артисты, не ставшие релокантами после СВО – их каналы заблокировала администрация ресурса.
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