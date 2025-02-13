У России есть маршруты вывоза СПГ, минуя порты ЕС — МИД РФ

Россия будет использовать другие маршруты экспорта СПГ в обход европейских портов после начала действия в марте запрета, введенного Евросоюзом, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью, 13 февраля опубликованном РИА Новости.