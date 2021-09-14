В подмосковной деревне Бужаниново задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки, после которого люди вышли на сход

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом было обнаружено тело 67-летней пенсионерки.