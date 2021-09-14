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В подмосковной деревне Бужаниново задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки, после которого люди вышли на сход

В подмосковной деревне Бужаниново задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки, после которого люди вышли на сход

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом было обнаружено тело 67-летней пенсионерки.

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Зоя Копань
Да когда же это закончитя ,достали все убийцы из "соседних государств",еще и наши правохранители даже не знают ,легально ли они здесь или нет! Они же едут эти уроды как туристы,а потом рамтворяютя по всей нашей необьятной Родине и хитрецы стараются жить не больших городах и чтобы на так называемые работы приезжать в большие города! И заметьте работают на стройках единицы,в основном торгуют(а где выполниние приказа ,что хозяин лавки без гражданства имеет право торговать в ней),охраниками и т.д.

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