Царьград Коллаж Царьграда. Скандал приобретает международный масштаб. Зарубежные СМИ обратили внимание на громкое судебное разбирательство в отношении легендарного Спартака, оказавшегося под стражей при весьма сомнительных обстоятельствах: "Украл миллионы, но живёт в казённой квартире?" Главная ошибка в деле генерала Ивана Попова аукнулась в США.
Главная ошибка в деле генерала Ивана Попова аукнулась в США
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Значит ОХАИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА - это НЕ нарушение субординации и не крах воинской дисциплины?!! ТАК кто из вышестоящих действительно приложил руку к краже? НА САМОМ ДЕЛЕ?!!... Или субординация не позволяет это выявить?!! А Законы России для этих субординатов вообще существуют? Или они стоят выше Законом РФ?!! Неприкасаемые?!!
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10 час.
С
Сергей
На СВО не отправят - боятся. Слишком популярный командарм!
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9 час.
н
надежда
3года воюем и до сих пор гуматарку на миллионы собираем. Народ понимает там наши дети мужья внуки. Их детей нет там. Из думы писанулись на окраине и все. Назовите кто в штурмах.
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7 час.
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