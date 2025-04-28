Главная ошибка в деле генерала Ивана Попова аукнулась в США

Vladimir Lioubimcev

Значит ОХАИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА - это НЕ нарушение субординации и не крах воинской дисциплины?!! ТАК кто из вышестоящих действительно приложил руку к краже? НА САМОМ ДЕЛЕ?!!... Или субординация не позволяет это выявить?!! А Законы России для этих субординатов вообще существуют? Или они стоят выше Законом РФ?!! Неприкасаемые?!!