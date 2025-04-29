Украинские бойцы обстреляли из «Градов» монастырь в ДНР во время эвакуации

Иеродиакон Диадор в беседе с РИА Новости сообщил, что украинские военные целенаправленно открыли огонь из РСЗО «Град» по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в ДНР в момент проведения эвакуации.
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