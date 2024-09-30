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Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год»

Испанец тренировал красно‑белых с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством «Спартак» занял третье место в Мир РПЛ в сезоне‑2022/23.

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