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Защитник «Сибири» Аланов — о капитанстве: «За родной клуб всегда стоишь горой»

Защитник «Сибири» Аланов — о капитанстве: «За родной клуб всегда стоишь горой»

Защитник «Сибири» Егор Аланов в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым признался, что назначение капитаном родного клуба имеет для него огромное значение.

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