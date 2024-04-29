На выезде из Петрозаводска произошел лесной пожар

На окраине города загорелась трава. Вчера, 28 апреля, на улице Пограничной произошел пожар. Фотографии с места происшествия очевидец опубликовал в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии», инцидент прокомментировали в МЧС республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии