С авианосца ВМС Бразилии впервые запущен беспилотник ScanEagle Бразильские ВМС впервые в своей истории осуществили запуск беспилотного летательного аппарата ScanEagle.
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С авианосца ВМС Бразилии впервые запущен беспилотник ScanEagle Бразильские ВМС впервые в своей истории осуществили запуск беспилотного летательного аппарата ScanEagle.
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