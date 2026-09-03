Лавров раскритиковал Европу за зависимость от колониализма

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 1 по 4 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа всегда жила за счет других, начиная с колониализма и рабовладельчества.
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