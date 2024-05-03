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Эксперт назвал самый вредный крепкий алкоголь

Эксперт назвал самый вредный крепкий алкоголь

Фото:freepik.com Влияние спиртных напитков на организм человека давно стало темой оживленных споров. Специалисты сходятся во мнении, что все виды алкоголя без исключения негативно влияют на здоровье, однако некоторые из них могут иметь менее выраженный токсический эффект.

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