Биолог Косоруков: в России в ближайшее время испытают вакцину от рака

В ближайшее время начнутся испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат биологических наук, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики Вячеслав Косоруков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии