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MeMo-Logic

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Сделки GPU for Equity: риски заключения соглашений о передаче ИИ-мощностей за долю/акции в компании

Соглашение о передаче ИИ-мощностей за долю в компании – это один из новейших (и пока что крайне слабо разработанных в правовом поле) видов соглашений, при котором одна сторона передаёт другой долю/акции в своей организации за предоставление вычислительных мощностей.

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