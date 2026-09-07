Сделки GPU for Equity: риски заключения соглашений о передаче ИИ-мощностей за долю/акции в компании

Соглашение о передаче ИИ-мощностей за долю в компании – это один из новейших (и пока что крайне слабо разработанных в правовом поле) видов соглашений, при котором одна сторона передаёт другой долю/акции в своей организации за предоставление вычислительных мощностей.
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