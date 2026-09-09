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ЛДПР предложила создать рабочую группу по вопросам отцовства и защиты прав ребенка после развода родителей

ЛДПР предложила создать рабочую группу по вопросам отцовства и защиты прав ребенка после развода родителей

Александр Котов отметил, что ребенок не должен становиться инструментом в конфликте взрослыхВ ЛДПР выступили с инициативой создать спецгруппу по вопросам защиты отцовства и соблюдения прав детей при распаде семьи.

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