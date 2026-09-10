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С почином: «Герани» начинают выносить АЗС в Киеве. Следим за заправками Алиева

С почином: «Герани» начинают выносить АЗС в Киеве. Следим за заправками Алиева

Первый удар российского дрона по автомобильной заправке зафиксирован сегодня в Киеве. БПЛА влетел в АЗС недалеко от пока ещё работающего торгового центра «Республика парк».

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