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Новости Липецка

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Регулятор оставил ставку неизменной из-за усиления ценового давления и роста инфляции до 5–6% в год.Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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