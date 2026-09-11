Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Регулятор оставил ставку неизменной из-за усиления ценового давления и роста инфляции до 5–6% в год.Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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