Как выбирали нового мэра Кургана: морпех уступил хоккеисту

Безвластие в администрации Кургана, которое длилось почти полтора года, закончилось. Депутаты городской думы на внеочередном заседании 14 мая официально избрали градоначальником действующего врип мэра Антона Науменко.
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