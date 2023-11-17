Так почему же все-таки младенцы плачут?! — исследование жизни первобытных людей

Заложенное природой Человеческие младенцы «запрограммированы» эволюцией на более частый физический контакт и большее количество заботы от взрослых, чем мать может дать в одиночку, считают доктор Никхил Чаудхари из Кембриджского университета и его коллеги.
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