Глава крымского парламента Владимир Константинов 18 февраля выразил искренние поздравления городу Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), после того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) неконтролируемо бежали из данного населенного пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии