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Пронедра

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Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего и как его поминать

Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего и как его поминать

Ходить на кладбище в день рождения умершего можно. Православная церковь не запрещает посещать могилу в эту дату, а священнослужители советуют прежде всего помолиться о близком человеке.

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