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Алимханулы – Юбенку: «Зачем ему Головкин? Он не упоминает мое имя, потому что я ночной кошмар»

Непобежденный казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы обратил внимание на вызов со стороны британца Криса Юбенка-младшего в адрес Геннадия Головкина.

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