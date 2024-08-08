«Сбер» отчитается по РСБУ за 7 месяцев - основные события 9 августа

В пятницу, 9 августа, «Сбербанк» отчитается по РСБУ за 7 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за 1 полугодие текущего года составила 768,7 млрд рублей, отдельно в июне показатель достиг 140,3 млрд рублей.