Россияне вот такой на мой план ложилиОпределённые тусовки, ранее тесно связанные с неким «маршем на Москву», опять завели старую песню «Мы неправильно воюем, надо бить по центрам принятия решений, надо вынести Зеленского, надо разбомбить в хлам все города» и тому подобное.
Пролетая над гнездом клоуна
Комментарии
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Ольга Густова
Автор прав на 💯%, идеально изложено.
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15 час.
LiapaNNZ Фамилия
Просто ответьте на вопрос, — при реальных шансах, наши противники убили бы Путина?
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14 час.
Николай Денисов
А нет у них такого шанса!
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8 час.
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