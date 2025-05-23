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На краю Солнечной системы нашли кандидата в карликовую планету

На краю Солнечной системы нашли кандидата в карликовую планету

По состоянию на 2025 год астрономы обнаружили более пяти тысяч так называемых транснептуновых объектов — небесных тел, у которых среднее расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна (30,1 астрономическая единица).

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