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ФСБ: у агента СБУ изъяли бомбу и телефон с перепиской с куратором

ФСБ: у агента СБУ изъяли бомбу и телефон с перепиской с куратором

У задержанного сотрудниками ФСБ украинского агента изъяли бомбу и телефон с перепиской с куратором. «У него изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 г и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного», — указали в ведомстве.

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