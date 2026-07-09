ФСБ: у агента СБУ изъяли бомбу и телефон с перепиской с куратором

У задержанного сотрудниками ФСБ украинского агента изъяли бомбу и телефон с перепиской с куратором. «У него изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 г и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного», — указали в ведомстве.