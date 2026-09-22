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Тульские новости

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В Калужской области возобновляют ограничения на продажу бензина

В Калужской области возобновляют ограничения на продажу бензина

Для водителей снова будет действовать схема продажи по принципу «чётных» и «нечётных» дней. Кроме того, топливо будут отпускать только при заправке непосредственно в бак автомобиля.

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