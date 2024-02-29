В Финляндии рассказали об отсутствии запрета для Киева атаковать РФ

Финские власти объявили об отсутствии запрета для Киева атаковать военные объекты в России. Министерство обороны республики уточнило, что подобные ограничения вводят страны, поставившие Украине дальнобойные системы залпового огня.
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