‼️🇷🇺🇺🇦Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока Украина запустит своё производство перехватчиков к Patriot.
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‼️🇷🇺🇺🇦Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока Украина запустит своё производство перехватчиков к Patriot.
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