Военное обозрение

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Экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был до начала СВО

Экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был до начала СВО

Несмотря на все западные антироссийские санкции и препоны, которые Запад ставил, чтобы ограничить продажи российской нефти, чёрное золото из России все равно находит выход на мировой рынок.

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