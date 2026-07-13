Доктор Иванов выступил против вакцинации от гепатита А после потопа в Пышме

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института биомедицинских исследований РАН Денис Иванов в эксклюзивном комментарии Царьграду выступил против вакцинации от гепатита А, которую власти рекомендовали жителям Пышминского муниципального округа после паводка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии