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Царьград

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Доктор Иванов выступил против вакцинации от гепатита А после потопа в Пышме

Доктор Иванов выступил против вакцинации от гепатита А после потопа в Пышме

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института биомедицинских исследований РАН Денис Иванов в эксклюзивном комментарии Царьграду выступил против вакцинации от гепатита А, которую власти рекомендовали жителям Пышминского муниципального округа после паводка.

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